Solo 5.1% de hablantes indígenas llega a educación superior; exhortan en Durango a facilitar becas

Los estudiantes indígenas y de escasos recursos enfrentan mayores obstáculos para llegar a la universidad y mantenerse en ella, por lo que el Congreso del Estado de Durango aprobó por unanimidad un exhorto para que las autoridades federales y estatales faciliten su acceso a becas y fortalezcan los apoyos de transporte, alimentación y hospedaje.

El punto de acuerdo solicita a la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar dar prioridad a estos jóvenes, particularmente a quienes cursan estudios en la Universidad Juárez del Estado de Durango, el Instituto Tecnológico de Durango, la Universidad Politécnica de Durango y la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado. También pide a la Secretaría de Educación del Estado facilitar los trámites de solicitud y coordinar mayores apoyos para los estudiantes.

Durante la presentación de la propuesta, el diputado local Bernabé Aguilar Carrillo expuso que, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022, apenas el 5.1 por ciento de las personas de 25 años y más que hablan una lengua indígena contaba con estudios de educación superior , frente al 20.2 por ciento de la población nacional del mismo grupo de edad.

El legislador señaló que el problema no se limita a ingresar a una institución, sino a contar con los recursos para continuar los estudios. Los gastos de traslado, alimentación y alojamiento pueden convertirse en motivos de abandono escolar para jóvenes que deben desplazarse desde sus comunidades.

El exhorto también plantea fortalecer la coordinación para que más estudiantes duranguenses que cumplen los requisitos puedan acceder al programa federal Jóvenes Escribiendo el Futuro, cuyo apoyo, según lo expuesto durante la sesión, es de 5 mil 800 pesos bimestrales.

Aunque el acuerdo fue aprobado por unanimidad, se trata de un exhorto a las autoridades y su cumplimiento dependerá de las decisiones y los mecanismos presupuestales de las instancias correspondientes.