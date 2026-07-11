Solo 'petite comité'

“Petit comité” amo esa palabra, ahora es mi palabra favorita, viene del francés y nosotros la hemos adoptado para decir cosas como: “La cena será en petit comité” “Solo invitamos a la familia, fue un petit comité” “Nos reunimos en petit comité para platicar”.

“Petit comité” no significa “tengo pocos amigos”. Significa: “Aprendí a elegir” Porque ahora sé que la armonía vale más que la popularidad. Prefiero una sobremesa de tres horas con cuatro personas que me hacen reír, pensar y sentirme querida, que una fiesta llena de gente donde termino agotada.

Porque llega una edad maravillosa en la que uno deja de querer llenar la casa de gente y empieza a llenar la mesa de buenas vibras, una mesa donde ya no importa cuántos son, sino cómo te hacen sentir , donde se sientan esas personas con las que puedes ser tú mismo, reír hasta que te duela el estómago, guardar silencios sin que resulten incómodos y hablar de la vida sin necesidad de aparentar nada. Personas que no compiten, no juzgan, no desgastan; que llegan a sumar, a dar calma y alegría.

Ya no invitas por compromiso ni porque “entre más, mejor”. Ahora haces una selección casi con pinzas: que den paz, que sean divertidos, que no lleguen con sus chismes tóxicos y, si además ayudan a recoger los platos sin que se los pidas... ¡esos ya tienen pase VIP a mi casa!

Antes organizábamos reuniones para que llegara todo el mundo. Ahora hacemos cuentas y pensamos: ¿Cuántos van a venir? Cuatro. ¡Perfecto! Ni uno más, porque ya no caben en mi paciencia.

El verdadero lujo ahora, no es tener una reunión llena de gente, es un buen vino o una taza de café, una tabla de quesos y tres personas que no drenen tu energía. Porque, aceptémoslo, ya no estamos para eventos donde conoces a cuarenta personas y al final ni el nombre recuerdas, ya no estamos para convivios donde terminas hablando del clima con personas que probablemente no volverás a ver, donde al final de la noche sientes que conviviste con mucha gente pero conectaste con muy poca.

Ya no dices: “¡Entre más, mejor!” Ahora dices: “¿Quiénes vienen exactamente?” Y dependiendo de la respuesta decides hasta qué vino comprar. Si vienen los de toda la vida, los que se ríen de todo y convierten cualquier reunión en una noche memorable... sacas ese vino que llevabas tiempo guardando “para una ocasión especial”. Al final descubres que la ocasión especial siempre fueron ellos.

Si llega esa persona que habla dos horas seguidas sin hacer una sola pregunta, mejor compras agua mineral, para sobrevivir hidratado. Si vienen los que siempre dicen “yo no tomo”, compras una botella pequeña y asunto resuelto. Que no se desperdicie un buen vino. Si vienen esos amigos con los que una botella nunca alcanza, mejor compras varias, porque sabes que la conversación se va a alargar hasta que se despidan, lleguen a la puerta y continúen hablando. Y si llegan los que te dan paz, no importa si el vino cuesta $200 o $2,000. Ellos tienen el raro talento de hacer que cualquier botella sepa mejor.

Ya también desaparecieron esas fiestas donde la música estaba tan fuerte que había que gritar para hablar Ahora queremos escuchar historias, reírnos sin prisa y volver a casa para seguir viendo nuestra serie. Porque el cuerpo también opina, y opina bastante. Antes trasnochábamos hasta las tres de la mañana. Hoy a las nueve ya estamos viendo el reloj pensando: Qué bonita convivencia... pero mi pijama y mi perro también me están esperando.

Y qué maravilla descubrir que la felicidad ya no necesita multitudes, ahora se volvió selectiva. Ya no buscamos cantidad. Buscamos calidad.

Porque el petite comité no es un signo de que la vida se hizo pequeña, es un signo de que el corazón aprendió a elegir. Hoy sabemos que no necesitamos veinte conversaciones superficiales. Nos basta una conversación profunda. No necesitamos cien contactos. Nos bastan esos pocos que aparecen cuando de verdad los necesitamos.

No hablo de cerrarse al mundo, sino de ser más consciente de con quién compartes tu tiempo, tu energía y tu mesa . Al final, una buena mesa no se mide por el número de sillas ocupadas, sino por la calidad de las conversaciones y la tranquilidad con la que todos se despiden

Entonces, solo petite comité. Pocas personas. Mucho cariño. Buen café. Mejor vino. Cero dramas. Y, por favor, que la reunión termine a una hora razonable... porque mañana también quiero disfrutar la vida, pero después de haber dormido bien.