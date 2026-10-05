'Somos' llama a ciudadanos de Durango a participar en su plataforma

A nivel nacional y local se está convocando a ciudadanas y ciudadanos a que se apropien de la plataforma Somos México, de cara a los procesos electorales de 2027 y 2030, pues están en la búsqueda de liderazgos y causas, declaró Roberto Heycher Cardiel, secretario de Operación Electoral y Alianzas, durante una rueda de prensa en Durango capital.

“Sí, Somos México, así, sin permiso del oficialismo lo decimos. Recuerdan ustedes que nos cambiaron, nos obligaron a cambiar el nombre a Somos, pero seguimos siendo Somos México”.

Señaló que se está invitando a participar a todas las personas, siempre y cuando no estén afiliadas a otro partido político, para que puedan votar por las candidaturas.

“Recuerden ustedes una cosa: como son elecciones intermedias y son elecciones que buscan precisamente renovar la Cámara de Diputados, para Somos México es el primer proceso electoral”.

Explicó que Somos México está presente en todos los estados de la República y el 17 de octubre, el Consejo Nacional detonará la convocatoria para participar por las candidaturas , tanto en el plano federal como en los planos locales.

Dijo que, en el caso de Durango, desde luego, las fechas estarán siendo comunicadas a próximamente, pero es una convocatoria abierta.

“Vamos a estar impulsando entonces las elecciones primarias abiertas; vamos a estar invitando a los ciudadanos y ciudadanas a participar, no solamente a elegir a los candidatos”.

DENUNCIA CAMPAÑAS ANTICIPADAS

Indicó que, a pesar de que el pasado 10 de septiembre inició formalmente el proceso electoral, con la sesión del Consejo General del INE en la que se declaró formalmente, los otros partidos ya habían iniciado campañas desde hace tiempo.

“Me refiero a Morena, al PRI, al PAN, a todos los partidos que han iniciado campañas anticipadas”, afirmó.

Declaró que el partido mayoritario ha colocado otra vez a todas las fuerzas políticas en la necesidad de ejercer una gran cantidad de recursos, fuera de la fiscalización y las precampañas.

“Recuerden ustedes que los tiempos electorales están regulados por la normativa electoral, no solamente en materia de tiempos de radio y televisión, no solamente en materia de actos de campaña, sino, sobre todo, en materia de fiscalización, y el INE se negó a tomar un acuerdo para poder fiscalizar todos los actos anticipados de precampaña. Esto ha encarecido enormemente las elecciones, está cada día costándonos más caro, porque las campañas no duran 40 días, como dice la ley, o 60 días, o 90, en su caso, cuando son elecciones presidenciales”.

Heycher Cardiel apuntó que a nivel nacional se está enfrentando una crisis graves de salud, en los hospitales públicos, por lo que es momento de la reflexión.

“Lo que plantea Somos es construir una democracia nueva, con Estado de derecho, con división de poderes, con respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, con oportunidades para todas y todos en materia económica, donde no se hagan candidatos a los delincuentes, sino que se les encarcele y se les juzgue”, puntualizó.