¿Son parientes Salinas Pliego y Salinas de Gortari? La verdad sobre su apellido

La coincidencia en los apellidos de estas dos figuras públicas, reconocidas a nivel mundial en el ámbito político y empresarial, ha causado revuelo luego de que se difundiera la especulación de que podría existir un parentesco entre ellos.

Los usuarios en internet buscan establecer una conexión familiar entre estos dos personajes y cuál es el origen familiar.

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¿Quiénes son estas figuras públicas?

Como bien se sabe, Ricardo Salinas Pliego es el fundador de Grupo Salinas, TV Azteca y Elektra.

Su familia tiene una tradición empresarial en México, luego de que varias generaciones antes de él estuvieran vinculadas al comercio y la inversión privada.

Mientras que Carlos Salinas de Gortari se adentró en el mundo de la política, fue presidente de México de 1988 a 1994.

Su trayectoria siempre estuvo relacionada con la administración pública; tuvo una familia con formación académica y política; su padre, de nombre Raúl Salinas Lozano, fue economista y funcionario federal de 1958 a 1964, es decir, la familia de Salinas de Gortari siempre estuvo ligada al mundo político.

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¿Ricardo Salinas Pliego y Carlos Salinas de Gortari tienen un parentesco familiar?

Los registros genealógicos, biografías oficiales y perfiles documentados arrojan que no existe ninguna evidencia verificable de que las dos figuras públicas tengan un parentesco directo.

La coincidencia de este apellido en México es más común de lo que parece. Tiene origen español, el mismo que se dio a conocer y se expandió durante la colonización.

Según sus biografías públicas y perfiles documentados, coinciden en que ambos pertenecen a familias distintas, con trayectorias diferentes.