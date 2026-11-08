¿Son saludables los jugos de cajita para los niños?

Los jugos envasados, especialmente los que suelen incluirse en los desayunos escolares o en las loncheras, se han convertido en una opción práctica para muchas familias. Su presentación pequeña, variedad de sabores y facilidad para transportarlos hacen que sean parte habitual de la alimentación infantil.

Sin embargo, productos comerciales como los néctares y bebidas de frutas endulzadas no siempre son tan saludables como parecen , pues algunos envases muestran imágenes de frutas y destacan su contenido de jugo, esto no significa necesariamente que sean equivalentes a consumir una pieza de fruta natural.

Dependiendo de su presentación, pueden contener azúcares añadidos, concentrados, agua y otros ingredientes que modifican su aporte nutricional . Además, incluso los jugos elaborados únicamente con fruta contienen azúcares naturales que, al consumirse sin la fibra de la fruta entera, se absorben con mayor rapidez.

¿QUÉ DEBE REVISARSE EN LA ETIQUETA?

Uno de los principales puntos está en distinguir entre un jugo 100% de fruta, un néctar y una bebida saborizada . No son lo mismo y su composición puede cambiar considerablemente. De hecho, en abril de 2025, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó un estudio de 51 bebidas dirigidas al público infantil, en el que encontró que 31 contenían edulcorantes. Por ello, resulta importante revisar la lista de ingredientes, los gramos de azúcar y las leyendas precautorias.

La recomendación es reservar este tipo de bebidas para ocasiones poco frecuentes y dar prioridad al agua natural como principal opción de hidratación.

La fruta entera, como manzana, naranja, mandarina o fresas, también representa una alternativa más completa, pues aporta fibra y favorece la saciedad.

Así, más que prohibir por completo un producto, el objetivo está en fomentar hábitos saludables desde la infancia.