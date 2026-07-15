¿Son saludables los jugos envasados para niñas y niños?

Los jugos envasados suelen percibirse como una opción práctica para acompañar la alimentación infantil, pero muchos se olvidan de que la mayoría contiene azúcares libres, saborizantes o concentrados de fruta que pueden aportar una cantidad importante de calorías sin ofrecer la misma cantidad de fibra y nutrientes que una pieza de fruta fresca.

Y es que aunque algunos productos están enriquecidos con vitaminas, esto no los convierte automáticamente en una alternativa saludable para el consumo diario.

Especialistas en nutrición infantil recomiendan priorizar el consumo de agua simple como la principal bebida para niñas y niños, mientras que la fruta entera representa la mejor forma de obtener vitaminas, minerales y fibra.

Esta última favorece la saciedad y contribuye a una adecuada salud digestiva, además de ayudar a moderar la absorción natural de los azúcares presentes en la fruta.

Además, el consumo frecuente de bebidas con alto contenido de azúcar puede favorecer la aparición de sobrepeso, obesidad y problemas de salud bucal desde edades tempranas. Por ello, los expertos recomiendan reservar los jugos envasados para ocasiones específicas y evitar que sustituyan el consumo de agua o de fruta fresca dentro de la alimentación diaria.

Cuando se elige un jugo envasado, es importante revisar la etiqueta nutrimental y la lista de ingredientes, dando preferencia a aquellos sin azúcares añadidos y limitando su consumo a ocasiones esporádicas.

Fomentar hábitos saludables desde la infancia, con una alimentación equilibrada y una adecuada hidratación, contribuye al crecimiento, el desarrollo y el bienestar de niñas y niños a largo plazo.