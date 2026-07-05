'Son un riesgo para el PIB los cambios en el T-MEC', advierte el CEM en Durango

La falta de consenso en la renovación del T-MEC y la determinación de Estados Unidos de hacer revisiones a partir de 2036 para su continuidad, implica riesgos para México, advirtió el presidente del Consejo Empresarial Mexicano (CEM) en Durango, Mauricio Holguín Herrera.

“Seguramente se pone en riesgo uno o dos puntos porcentuales del PIB, el Producto Interno Bruto, ya que esto realmente ralentiza la capacidad de México para invertir y, sobre todo, muchas de las empresas que tienen ya su inversión en México estarán buscando una economía o plantas secundarias en otros países, sobre todo regresar a Estados Unidos”. “Ahorita con el tema de que el dólar está bajo, muchas de las empresas van a buscar un refugio dentro de Estados Unidos para poder generar que sus plantas tengan este ingreso de manera directa a los productos que están generando en otros lugares, y que el ensamblaje final sea en Estados Unidos. Entonces, el planteamiento de momento es que todas las empresas que pudieran estar pensando en invertir en México, pues obviamente lo van a replantear”, lamentó.

Asimismo, observó la posibilidad de que se quiera debilitar a China . “Estados Unidos seguramente está buscando justamente desactivar a China en la entrada de sus productos a Estados Unidos y con sus países que son socios, sus aliados. El tema de la negociación que México ha tenido con China en algunos otros momentos pues obviamente hace que Estados Unidos replantee esta situación y que a México lo ve ya no como un aliado tan seguro como lo tenía anteriormente”, indicó.