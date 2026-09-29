'¡Son unos criminales!': Alito exige investigación de FGR tras sanciones de EU en Baja California

Luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 21 mexicanos y 25 empresas por sus nexos con el Cártel de Sinaloa, entre ellos el exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, exigió que la Fiscalía General de la República (FGR) también abra una investigación.

Afirmó que Morena está plagado de narcopolíticos dispuestos a destruir el país para seguir protegiendo el pacto criminal que los llevó al poder.

“¡Son unos criminales! Entre los sancionados están Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de MORENA, Marina del Pilar; su hermano, Luis Alfonso Torres Torres; el exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil García; y el exfuncionario de Aduanas y exasesor legislativo Rafael Buenrostro Marín. Las autoridades estadounidenses colocan a Carlos y Luis Torres en el centro de lo que describen como una trama de narcocorrupción y señalan que la protección al grupo criminal habría alcanzado altos niveles del gobierno de Baja California”.

Alejandro Moreno afirmó que son acusaciones gravísimas que México tiene que investigar.

“Los impresentables de Morena no pueden guardar silencio ni proteger a nadie. Que se investiguen todos los nombres, todos los vínculos y todo el dinero. Los mexicanos merecen saber hasta dónde llega esta red y quiénes desde el poder pudieron haberla protegido”, señaló en un mensaje publicado en redes sociales.