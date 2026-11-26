Un habitante de la colonia Guadalupe, de la ciudad de Durango, sorprendió a un sujeto cuando presuntamente salía de su domicilio con un tanque de gas que acababa de llenar, por lo que consiguió retenerlo y entregarlo a elementos de la Policía Municipal.

El afectado, identificado como Arturo de Jesús, de 33 años de edad, manifestó que durante el miércoles 25 de noviembre salió a abastecer su cilindro de gas y, al regresar, lo dejó en la sala de su vivienda, ubicada en la calle México, entre 12 de Diciembre y Educación.

Posteriormente, decidió acudir a una tienda y dejó la puerta principal entrecerrada; sin embargo, al regresar observó que un desconocido salía del inmueble con el tanque entre sus manos, por lo que apresuró el paso y logró sujetarlo de ambos brazos.

En ese momento, elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP) realizaban un recorrido de vigilancia por el sector, situación que aprovechó Arturo para solicitarles ayuda y señalar a Rafael, de 33 años de edad, como el presunto responsable del robo.

Los uniformados aseguraron un cilindro de gas LP de nueve kilogramos, de color beige, que fue reconocido por el denunciante como de su propiedad, mientras que Rafael fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Durango por la responsabilidad que le resulte.