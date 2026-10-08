Justicia

ROBOS

Sorprenden a hombre saliendo de hogar ajeno con una pantalla en manos; ocurrió en Durango

El propietario, junto a un vecino, retuvieron al ladrón hasta que llegó la policía.

Sorprenden a hombre saliendo de hogar ajeno con una pantalla en manos; ocurrió en Durango

Sorprenden a hombre saliendo de hogar ajeno con una pantalla en manos; ocurrió en Durango

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Una pantalla de televisión que presuntamente había sido sustraída de una vivienda, fue recuperada luego de que el propietario y un vecino retuvieran al hombre señalado por el robo, en el fraccionamiento Fidel Velázquez II.

El incidente ocurrió sobre la calle Sastre, entre Talabarteros y Prensistas, donde elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP) observaron a varias personas que discutían y a un ciudadano que mantenía retenido a un hombre, por lo que se acercaron para conocer lo sucedido.

El afectado explicó que momentos antes había salido de su domicilio y dejó la puerta entreabierta. Al regresar, observó al señalado cuando presuntamente salía de la vivienda con una pantalla de televisión en las manos. Con ayuda de uno de sus vecinos logró detenerlo y posteriormente solicitaron la presencia de los policías.

Durante la intervención, los agentes aseguraron una pantalla LG de 42 pulgadas, color negro, en poder del denunciante. El propietario la reconoció como suya y manifestó que había sido retirada de su domicilio sin autorización.

A petición del afectado, los policías detuvieron a Irving, de 37 años, y lo pusieron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, instancia que determinará su situación jurídica.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: ROBOS pantalla, ocurrió, señalado, hombre

               

                
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