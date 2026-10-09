Sorprenden a ladrón dentro de vivienda, en Durango; intentó escapar con cable eléctrico

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Durango, luego de ser sorprendido presuntamente robando diversos rollos de cable eléctrico y herramientas del interior de una vivienda ubicada en el fraccionamiento San Juan, de donde intentó escapar al percatarse de la presencia de los agentes.

Los hechos ocurrieron durante este viernes 9 de octubre, cuando los elementos preventivos realizaban recorridos de vigilancia y recibieron un reporte de auxilio en un domicilio de la calle San Lucas, a la altura del número 215, en el mencionado asentamiento de la capital duranguense.

Al llegar al lugar, los oficiales se entrevistaron con Luis, de 46 años de edad, quien manifestó que momentos antes había escuchado ruidos extraños provenientes de la azotea de su vivienda, posteriormente del patio y finalmente de una habitación contigua, por lo que decidió solicitar la intervención de las autoridades.

Ante esta situación, los policías ingresaron al inmueble para realizar una inspección y, cuando se encontraban en la segunda planta, observaron que un hombre salió corriendo de una de las habitaciones, llevando consigo una mochila negra con la leyenda Cherry, para intentar escapar por la parte posterior del domicilio, con dirección al bulevar José María Patoni.

Los agentes iniciaron la persecución y lograron darle alcance metros adelante, donde procedieron a realizarle una inspección, encontrando en el interior de la mochila varios rollos de cable eléctrico de distintos colores, así como diversas herramientas, objetos que presuntamente había sustraído del inmueble.

El detenido fue identificado como Edgar, de 35 años de edad, de ocupación obrero, a quien le aseguraron cinco rollos de cable eléctrico, de calibres 12 y 14, en colores azul, rojo, blanco, verde y negro, además de las herramientas que llevaba consigo al momento de intentar escapar.

Finalmente, los elementos de la Policía Municipal procedieron al aseguramiento de los objetos y al traslado del señalado ante el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Durango, donde quedó a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica por los hechos que se le atribuyen.