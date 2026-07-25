'Soy de Durango': hombre rompe en llanto en EU y pide ayuda para regresar a casa

Un video grabado frente a una tienda en Estados Unidos ha comenzado a difundirse entre usuarios de redes sociales por la historia que muestra: un hombre, entre lágrimas, pide ayuda para poder regresar a Durango, luego de asegurar que atraviesa una complicada situación económica y ya no puede permanecer en aquel país.

Las imágenes fueron compartidas en Facebook por Mario Arellano, un usuario que aparentemente radica en Estados Unidos y que relató haber encontrado al hombre llorando afuera de un establecimiento en Gainesville, Georgia.

En la grabación, el hombre se identifica como Roberto Esquivel y asegura ser originario de Durango. Con desesperación y tristeza, hace un llamado a quienes puedan apoyarlo para reunir dinero que le permita volver a México.

"Les pido de favor que me ayuden para irme, con lo que puedan o lo que sea, pero ya llegando a la frontera yo ya estoy cerquita de mi casa; yo soy de Durango", expresa.

No ha encontrado trabajo

Entre lágrimas, Roberto explica que no ha logrado conseguir un empleo estable, situación que lo dejó sin recursos para mantenerse en Estados Unidos y menos para costear el viaje de regreso.

"Si me ayudan, cuando pueda yo les ayudo", añade mientras intenta contener el llanto, lo que incluso conmueve a la persona que lo está grabando.

Mario Arellano señala en el mismo video que conoce personalmente las dificultades económicas que enfrentan muchas personas en ese país, por lo que decidió compartir la historia con la intención de reunir apoyo para comprarle un boleto para regresar a Durango

Lograron reunir dinero, pero ya no pudieron encontrarlo

Días después, el mismo usuario publicó una actualización en la que informó que había logrado reunir 90 dólares, dinero que pretendía entregar a Roberto para ayudarlo con alimentos y acercarlo a su objetivo de volver a casa.

Sin embargo, explicó que al regresar a donde lo había encontrado ya no logró localizarlo.

Según dijo, algunos usuarios le aseguraron en los comentarios que el hombre presuntamente ya se había reunido con su familia, aunque esa información no ha sido confirmada.

Buscan localizar a su familia

Hasta el momento se desconoce el paradero de Roberto Esquivel y tampoco existe una confirmación oficial de que haya logrado regresar a Durango.

Por ello, se pide que si alguna persona reconoce al hombre o conoce a sus familiares, se ponga en contacto con Mario a través de sus redes sociales para obtener más información y, en caso de ser necesario, coordinar apoyo para que pueda regresar a su hogar.