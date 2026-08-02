Spider-Man: Brand New Day roza la cima; queda a solo 2 millones del mayor estreno de la historia

La cuarta película de Tom Holland como el Hombre Araña recaudó aproximadamente 355 millones de dólares durante su primer fin de semana en Estados Unidos y Canadá, apenas dos millones menos que los 357 millones obtenidos por Endgame hace siete años.

Aunque no logró arrebatarle la corona a los Vengadores, la cinta consiguió el segundo mejor estreno de todos los tiempos en Norteamérica, el lanzamiento más exitoso desde la pandemia y la mayor apertura registrada para una película de Spider-Man.

Spidey también conquista la taquilla mundial

El éxito no quedó limitado al mercado estadounidense. En el resto del mundo, la nueva aventura de Peter Parker sumó otros 572 millones de dólares, para alcanzar una recaudación global estimada de 927 millones durante sus primeros días en cartelera.

Con esta cantidad, Brand New Day también se colocó como el segundo mayor estreno mundial de la historia, nuevamente detrás de Avengers: Endgame.

China encabezó los mercados internacionales con 121 millones de dólares, mientras que México aportó aproximadamente 38.3 millones. Esta última cifra representaría el segundo mejor estreno cinematográfico registrado en territorio mexicano, de acuerdo con reportes especializados.

Las cantidades todavía son estimaciones dominicales y podrían recibir pequeños ajustes cuando se publiquen los resultados definitivos.

¿Qué récords sí rompió Spider-Man?

La película comenzó a mostrar su fuerza desde las funciones anticipadas, en las que obtuvo alrededor de 72 millones de dólares, superando la marca de 60 millones establecida por Endgame.

Al sumar los preestrenos y las funciones del viernes, la producción alcanzó cerca de 168 millones de dólares en su primera jornada, convirtiéndose en el mejor día de apertura registrado en la taquilla norteamericana.

Su lanzamiento también superó ampliamente los 260.1 millones de dólares con los que Spider-Man: No Way Home debutó en diciembre de 2021.

Además, el fenómeno arácnido, acompañado por el buen desempeño de The Odyssey, ayudó a producir el fin de semana con mayor recaudación conjunta en la historia de los cines de Estados Unidos y Canadá.

Un nuevo comienzo para Peter Parker

Dirigida por Destin Daniel Cretton, la película retoma la historia después de que el mundo olvidó la identidad de Peter Parker. El joven vive solo y se dedica por completo a ser Spider-Man, mientras enfrenta las consecuencias emocionales del sacrificio realizado al final de No Way Home.

La cinta reúne nuevamente a Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon, además de incorporar a Sadie Sink y Jon Bernthal.

Con 927 millones de dólares acumulados en cuestión de días, ahora la pregunta no es si superará los mil millones, sino hasta dónde podrá balancearse en la clasificación histórica de la taquilla.