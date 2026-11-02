SRE reporta muerte de mexicano que estaba desaparecido tras choque de trenes en España

La mañana de este lunes 2 de noviembre, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reportó la muerte de un mexicano que fue reportado como desaparecido tras el accidente ferroviario registrado en Toledo, España.

El canciller Roberto Velasco lamentó la muerte e indicó que "con profunda tristeza" las autoridades españolas confirmaron el fallecimiento de un connacional en Urba, Toledo , luego del accidente ocurrido en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla el pasado 28 de octubre.

La SRE agradece apoyo de las autoridades de España

La Cancillería agradeció todo el apoyo recibido en los últimos días por parte de las autoridades locales para la búsqueda del connacional.

También reconoció a la Guardia Civil y a las demás autoridades españolas por el trabajo realizado en la atención de este lamentable siniestro y que permitió la localización e identificación de las personas desaparecidas, incluida la del nacional mexicano.

"La SRE, a través de la Embajada de México en España, ha estado prestando asistencia consular a los familiares que viajaron a ese país, y los está acompañando de forma permanente en las gestiones correspondientes que permitan la repatriación de los restos del connacional. "De igual manera, nuestra Embajada realiza los trámites necesarios para apoyar con los gastos funerarios y la repatriación de los restos del connacional, conforme a las decisiones de los familiares", destacó Relaciones Exteriores.

La familia del mexicano agradeció a todas las instituciones que participaron en la localización de su familiar y que les prestaron asistencia.