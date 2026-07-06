SSP asegura tener control de patrullas estatales en Durango

Este lunes se realizó la entrega de nuevas patrullas, motocicletas, cuatrimotos y vehículos tácticos para la Policía Estatal, corporaciones municipales y la Fiscalía General del Estado de Durango, equipamiento con el que las autoridades asegurarán cubrir las necesidades operativas de las instituciones y fortalecer la vigilancia en todo el territorio estatal.

El secretario de Seguridad Pública, Óscar Galván Villarreal, explicó que entre el equipo entregado se encuentran camionetas Ford F-150 diésel, motocicletas doble propósito, cuatrimotos y vehículos tipo Razer, los cuales serán destinados principalmente a fortalecer la vigilancia en zonas rurales, serranas y limítrofes de la entidad, en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

“Con este equipamiento vamos a darle solución a las necesidades que teníamos en la Policía Estatal”, afirmó el funcionario, al indicar que la corporación estatal supera ya las 300 unidades vehiculares en operación, cifra a la que se suman las patrullas asignadas a las policías municipales y a la Fiscalía General del Estado.

Cuestionan aseguramiento de patrullas 'clonadas'

En ese contexto, el Secretario fue cuestionado sobre el aseguramiento realizado la semana pasada de dos camionetas con colores y distintivos de la Policía Estatal, localizadas durante un cateo federal en un inmueble donde también fueron decomisados vehículos de lujo, armamento y equipo táctico.

El funcionario reiteró que únicamente se localizaron esas dos unidades y descartó que existan nuevos hallazgos similares.

“No han encontrado más que dos. Es en el único dispositivo encontraron dos patrullas, dos unidades que se encontraban con reporte de robo y que estaban aparte balizadas como Policía Estatal de un modelo antiguo”, puntualizó.

Asimismo, negó tener conocimiento de que se hayan detectado patrullas municipales clonadas y aseguró que la totalidad del parque vehicular de la Policía Estatal cuenta con sistemas de geolocalización, lo que permite identificar de manera inmediata cualquier unidad ajena que utilice indebidamente la imagen institucional.