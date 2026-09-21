Stephen King cumple 79 años: las historias que llevaron su terror de los libros al cine

Un hotel aislado, una adolescente con poderes, un payaso oculto en las alcantarillas y una admiradora dispuesta a todo forman parte del universo creado por uno de los escritores más reconocidos de las últimas décadas.

Stephen King cumple este lunes 21 de septiembre 79 años, convertido en un referente de la literatura contemporánea y en una fuente aparentemente inagotable de historias para el cine y la televisión.

Stephen Edwin King nació en 1947 en Portland, Maine, Estados Unidos. Aunque su nombre suele relacionarse directamente con el terror, su obra también ha explorado la amistad, la pérdida, la violencia, la culpa y los temores que se esconden en la vida cotidiana.

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Su primera novela publicada fue Carrie, en 1974. La historia de una adolescente víctima de acoso escolar que descubre habilidades telequinéticas alcanzó rápidamente el éxito y fue llevada al cine por Brian de Palma apenas dos años después.

Del papel a la pantalla

Desde entonces, decenas de sus novelas y relatos han sido adaptados. Algunas producciones se convirtieron en clásicos, mientras que otras demostraron que King podía emocionar al público sin recurrir necesariamente a monstruos o fenómenos sobrenaturales.

Entre las adaptaciones más conocidas se encuentran:

Carrie (1976): una joven sometida al acoso de sus compañeros desata sus poderes durante el baile escolar.

El resplandor (1980): Jack Torrance y su familia quedan aislados en el hotel Overlook, donde el pasado comienza a cobrar vida.

Cuenta conmigo (1986): cuatro amigos emprenden un viaje que termina convirtiéndose en el cierre de su infancia.

Misery (1990): un escritor queda bajo el cuidado de una admiradora que no acepta el destino de su personaje favorito.

Sueños de fuga (1994): un hombre condenado por asesinato encuentra en la amistad y la esperanza una forma de resistir la prisión.

Milagros inesperados (1999): los guardias de un corredor de la muerte conocen a un prisionero con una capacidad extraordinaria.

Eso (2017): un grupo de niños enfrenta a una criatura que adopta la forma de sus mayores temores.

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Mucho más que “el rey del terror”

King ha publicado más de 60 novelas y alrededor de 200 cuentos. Parte de su éxito se encuentra en que el horror de sus historias no depende únicamente de fantasmas, asesinatos o criaturas, sino de personajes comunes enfrentados a situaciones capaces de revelar su lado más oscuro.

Su relación con el cine tampoco ha estado libre de polémicas. El escritor ha manifestado durante años su desagrado por la adaptación de El resplandor realizada por Stanley Kubrick, pese a que la película es considerada una de las más influyentes del género.

A sus 79 años, Stephen King permanece activo y su obra continúa llegando a nuevas generaciones. Sus libros siguen en las estanterías, pero sus pesadillas hace tiempo encontraron otro lugar para vivir: las pantallas.