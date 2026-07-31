STyPS detecta violaciones a derechos en call centers de Durango

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Durango, ha llevado a cabo inspecciones en los call centers debido a señalamientos que en varias ocasiones se han evidenciado a través de las redes sociales, por parte de trabajadores.

“En el tema de los call centers sí son muy recurrentes a violaciones a las condiciones de trabajo de las personas. Constantemente se ha estado inspeccionando. Está por tenerse ya la calificación de una inspección que se realizó en este centro de trabajo, pero sí podemos observar que son muy constantes las situaciones que se presentan en este giro de negocios. Y desde luego que instamos a los trabajadores que tengan alguna denuncia que la hagan ante la Secretaría del Trabajo tanto estatal como federal”, informó el subsecretario del Trabajo y Previsión Social, Miguel Bermudez Quiñonez.

Y es que, expuso que en ocasiones se normalizan aspectos que no deben ocurrir en los centros de trabajo.

“Muchas veces ya se tienen como condiciones que son normales dentro de las actividades y ya cuando se están visitando estas empresas se dan cuenta que son muchas cosas que no deberían de suceder”.

Permisos hasta para ir al baño

Además de quejas como la falta de permiso para ir al baño, también se han evidenciado otros tipos de inconsistencias a través de las redes sociales. Cuestionado al respecto, el entrevistado reconoció que en las inspecciones sí se han encontrado irregularidades.

“Por ejemplo el tema de que les alarguen la jornada de trabajo es muy común en este tipo de giros. Igualmente que sus salarios estén muy calificados con el tema del número de llamadas que realicen y que sean positivas para el negocio. Muchas veces tienen un salario base y aparte tienen comisiones por este tipo de productividad, pero vemos que son medio engañosos a la hora de sus pagos, muchas veces no coincide con el pago que debe de tener el trabajador”, reconoció.

Call centers “patito”

Además, el subsecretario del Trabajo informó que hay negocios que se hacen pasar por call centers que operan en condiciones todavía peores.

“Hay otros call centers, podemos decir patito todavía encontramos, que abusan de la necesidad de las personas para realizar estas actividades. Buscan dentro de las personas que pueden trabajar jóvenes que estén estudiando para no otorgarles un contrato de tiempo completo o madres solteras que también tengan poco espacio de tiempo para trabajar, pero no respetan la normativa, la ley, para darles un trabajo digno a estas personas y la necesidad en este tipo de trabajo hace que acepten estas condiciones, por eso hacemos la invitación a que denuncien para poder ir mejorando las condiciones de trabajo en estos centros de atención telefónica. Algunos de estos que les llaman patito, no tienen seguridad social”, reveló.

Admitió que este tipo de establecimientos también operan en Durango. “Sí existe. Según entiendo dentro de este tipo de negocios son empresas que le maquilan a las empresas más grandes ciertos contratos que no pueden cumplir. Entonces hay otras como call center más pequeños que les hacen este trabajo, pero no respetan los derechos de las personas que ahí laboran”, concluyó.