Sube el costo de los uniformes escolares en Durango: ¿cuánto pagarán los padres de familia?

Durante el inicio del ciclo escolar 2026-2027 los padres de familia pagarán más por los uniformes de sus hijos ya que se incrementó el costo de las materias primas para su elaboración y, por consiguiente, el producto final.

El presidente de Durango Textil Asociados (Dutexa), Rodolfo Martínez Garvalena, informó que el costo de los uniformes escolares va de los dos mil a los dos mil 500 pesos por un set de seis piezas, que incluye la vestimenta deportiva y el uniforme de gala.

Anunció que en este momento se están aplicando descuentos del 10 al 30 por ciento para quienes compran los uniformes de manera anticipada.

Y es que, quienes tienen hijos en escuelas privadas tienen que comprar cada año los uniformes requeridos por las instituciones, pero también quienes van a escuelas públicas deben llevar uniformes adicionales a los que se entregan por parte del gobierno y que se subsidian con el presupuesto público que se obtiene de los impuestos de los ciudadanos.

En tal sentido, el representante del sector refirió que cada año, en enero, hay un incremento en las materias primas de un cinco por ciento, aproximadamente, lo que se refleja en un incremento en el costo de los uniformes en la misma proporción del cinco por ciento, “en general en todos los materiales ese es el aumento más o menos”, mencionó.

Explicó que, para ahorrar, hay padres de familia que ya están aprovechando las promociones por compra anticipada.