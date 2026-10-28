¿Sube el precio de la Visa Americana? Esto debes pagar a unos meses que termine el 2026

A poco más de dos meses de que concluya el 2026, tramitar la visa estadounidense se ha vuelto más costoso para los mexicanos. La Embajada de Estados Unidos en México actualizó el monto que deberán pagar quienes deseen solicitar este documento, particularmente en la categoría de turismo y negocios.

El ajuste, dado a conocer durante octubre, representa un nuevo gasto para las personas que planean viajar al país vecino, ya sea para vacacionar, visitar familiares o realizar actividades comerciales.

¿Cuánto cuesta tramitar la visa americana en 2026?

Aunque el monto en pesos registró un incremento, la tarifa oficial establecida por el Departamento de Estado de Estados Unidos continúa siendo de 185 dólares para las visas de turismo y negocios.

Esta cantidad permanece vigente desde junio de 2023, cuando las autoridades estadounidenses elevaron el costo del trámite de 160 a 185 dólares . Desde entonces, las modificaciones en México han estado relacionadas principalmente con la conversión de la moneda estadounidense.

Los reportes más recientes señalan que la tarifa pasó de 3 mil 330 a 3 mil 515 pesos, lo que representa una diferencia de 185 pesos.

¿Por qué aumentó el precio de la visa estadounidense?

El principal motivo detrás de esta actualización es la variación del tipo de cambio entre el peso mexicano y el dólar estadounidense.

Las autoridades consulares utilizan una referencia cambiaria para determinar cuánto deberán pagar los solicitantes en moneda nacional. Esta cantidad no necesariamente cambia todos los días, sino que puede mantenerse durante determinadas semanas o meses hasta que se realiza una nueva actualización.

Por ello, aunque el precio oficial de la visa permanece en 185 dólares, los mexicanos pueden terminar pagando una cantidad diferente dependiendo del momento en que realicen su solicitud.

La modificación registrada en octubre refleja precisamente este comportamiento, por lo que quienes todavía no han comenzado su trámite deberán revisar el monto vigente antes de efectuar el pago.

Un proceso tardado

Además, el tiempo necesario para conseguir una cita consular es independiente del periodo de entrega, por lo que conviene comenzar los trámites con anticipación, especialmente cuando se tiene previsto viajar durante vacaciones o temporadas de alta demanda.

Con este ajuste, quienes buscan obtener su visa americana antes de finalizar el 2026 deberán contemplar un presupuesto mayor al registrado meses atrás, además de mantenerse atentos a futuras modificaciones en las tarifas consulares.