Subió a 25 la cifra de comercios con daños; 'no había condiciones para atender reportes de inmediato'

Aún no se han cuantificado las pérdidas totales por las lluvias que se registraron la semana pasada en Durango, pero hay comerciantes que tuvieron daños que no han podido subsanar.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) filial Durango, Sergio Sánchez López, dijo que en el caso de los apagones y las afectaciones que provocaron, no fue que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no haya atendido de manera inmediata los reportes, sino que las condiciones eran adversas.

“Estoy seguro de que ellos hicieron todo lo que tenían a su mano. Se presentó una lluvia extraordinaria que tenía años que no se presentaba con esa cantidad de agua. Y realmente es pedirle a la ciudadanía que tengamos la calma ante estas situaciones. Todo mundo estamos propensos a cuestiones extraordinarias”, indicó.

Agregó que se mantiene el contacto con el superintendente de la CFE y que había disposición por agilizar los trabajos.

“No nada más era el problema de que ellos no pudieran llegar a resolver. Eran simplemente las condiciones porque muchos de los lugares donde ellos tenían los problemas de luz estaban inundados. No había condiciones para entrar. Entonces, hay muchas cuestiones que realmente se presentaron para que no pudieran haber actuado de manera inmediata. Nos decían que había partes donde no había acceso porque no hay calles donde estaban a veces los daños. El ingreso era imposible porque no había las condiciones”, reiteró.

Y es que, por el tiempo que tardó la reparación de las fallas, hubo pérdidas en los negocios. “Sí es un impacto también económico importante en la mayoría de los negocios y más los que tienen perecederos (...) Sí fue una situación extraordinaria y hay que tratar de ser sensibles con los negocios, pero también entender que hay a veces que hay situaciones que no tienen capacidad de una respuesta que es bien ajena a ellos”, comentó.

En total, fueron más de 25 empresas afectadas, de diferentes formas. “Hay muchos negocios que están en pérdidas. Tenemos un socio que también salió en los medios de comunicación de una carnicería que se encuentra por Primo de Verdad, en la cual es triste ver la pérdida que tienen ellos en su empresa”, lamentó.