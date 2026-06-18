Subsidio a la CNTE

"El gobierno no resuelve los problemas, los subsidia". Ronald Reagan

No sorprende que los maestros de la CNTE se mantengan en huelga a pesar de que el gobierno ha suspendido las mesas de negociación y que continúen realizando bloqueos de vías de comunicación y asfixiando las actividades económicas del centro de la Ciudad de México. El propio gobierno está subsidiando y apoyando el movimiento. Los líderes de la Coordinadora gozan de todos los incentivos para continuar con estas prácticas. No tienen nada que perder y sí todo por ganar.