Editoriales

OPINIÓN

Subsidio a la CNTE

Jaque Mate

Subsidio a la CNTE

Subsidio a la CNTE

SERGIO SARMIENTO
Agrega a El Siglo de Durango en Google

"El gobierno no resuelve los problemas, los subsidia". Ronald Reagan

No sorprende que los maestros de la CNTE se mantengan en huelga a pesar de que el gobierno ha suspendido las mesas de negociación y que continúen realizando bloqueos de vías de comunicación y asfixiando las actividades económicas del centro de la Ciudad de México. El propio gobierno está subsidiando y apoyando el movimiento. Los líderes de la Coordinadora gozan de todos los incentivos para continuar con estas prácticas. No tienen nada que perder y sí todo por ganar.

Escrito en: OPINIÓN EDITORIALES gobierno, CNTE, gozan, México.

Noticias relacionadas

TENDENCIA

+ LEÍDAS

EL SIGLO RECIENTES

+ Más leídas de Editoriales

TE PUEDE INTERESAR

LECTURAS ANTERIORES

Fotografías más vistas