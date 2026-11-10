Sueldos de La Mansión VIP: ¿Cuánto le pagan a los participantes del reality de HotSpanish?

La convivencia entre influencers, cantantes y creadores de contenido volvió a poner a La Mansión VIP entre los temas de conversación del entretenimiento digital. Además de las discusiones y alianzas, hay un asunto que despierta la curiosidad del público: cuánto dinero reciben sus habitantes por permanecer frente a las cámaras.

La segunda temporada del reality de HotSpanish, que comenzó el domingo 8 de noviembre, reúne a personalidades con distintos niveles de popularidad. Con su llegada también comenzaron a difundirse versiones sobre los acuerdos económicos que habrían negociado para entrar al programa.

¿Cuánto cobrarían por semana?

Publicaciones de medios como Fama y EjeCentral recogen estimaciones de entre 30 mil y 500 mil pesos semanales. Sin embargo, las notas no presentan contratos ni una confirmación de la producción que respalde los montos atribuidos a cada participante.

En esas versiones, Karely Ruiz aparece con el posible pago más elevado, seguida por Bellakath, Rod Contreras y Cintia Cossio.

Las cantidades difundidas son las siguientes:

Participante Posible pago semanal, sin confirmar Karely Ruiz Entre 350 mil y 500 mil pesos Bellakath Entre 200 mil y 300 mil pesos Rod Contreras Entre 150 mil y 250 mil pesos Cintia Cossio Entre 150 mil y 250 mil pesos Paolita Suárez Entre 100 mil y 180 mil pesos

Estas cifras corresponden a versiones extraoficiales y no permiten establecer cuánto recibe realmente cada concursante. Tampoco confirman que Karely tenga el contrato más alto de la temporada.

Los otros pagos que se mencionan

Para Itatí López, Tony Aguirre, João Ferreira, Edwin Mendoza y Doña Alegría, las publicaciones sitúan los posibles ingresos entre 70 mil y 150 mil pesos por semana.

Por su parte, a Abel Robles, Cukis, Jorjais, Jlexis y Odette Orlena les atribuyen cantidades de 30 mil a 80 mil pesos semanales.

Al igual que ocurre con las figuras más conocidas del elenco, no hay documentación pública en las notas consultadas que permita comprobar esos rangos o conocer las condiciones particulares de sus acuerdos.

¿De dónde salieron las cifras?

Las estimaciones retoman como referencia los presuntos pagos de la primera temporada. Sobre aquella edición, medios como Telediario señalaron que Niurka Marcos habría negociado alrededor de 500 mil pesos semanales, mientras que Sol León habría recibido cerca de 350 mil.

No obstante, esos antecedentes también fueron publicados como versiones sobre contratos que permanecieron bajo reserva. Por ello, utilizarlos como referencia no comprueba los ingresos de los nuevos habitantes.

¿HotSpanish confirmó los sueldos?

En las fuentes consultadas no aparece una confirmación de HotSpanish sobre los pagos individuales de esta segunda temporada.

Así, aunque las cantidades ya generan conversación entre los seguidores del reality, todavía se desconoce cuánto cobra cada participante, si existen bonos o qué condiciones deben cumplir para recibir el dinero acordado.

Por ahora, la lista ofrece un panorama de las versiones que circulan sobre La Mansión VIP 2, pero no constituye una relación oficial de sueldos.