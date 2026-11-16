Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central: historia, significado y curiosidades

Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central (1947) es una obra maestra del muralismo porque sintetiza 400 años de la historia de México en un solo paseo imaginario, consolidando a La Catrina como un ícono universal de la cultura mexicana.

La obra recorre de izquierda a derecha las etapas clave del país (la Conquista, la Inquisición, la Independencia, la Reforma, el Porfiriato y la Revolución), mostrando las luces y sombras de la sociedad mexicana en el espacio público emblemático que es la Alameda Central.

Diego Rivera quien realizó este mural en sólo tres meses, coloca en el centro exacto de la obra aparece la famosa calavera garbancera creada originalmente por el grabador José Guadalupe Posada. Rivera la viste con un elegante atuendo y una estola de plumas (en alusión a Quetzalcóatl) y la bautizó como “La Catrina”, transformándola en el símbolo definitivo de la muerte y la identidad en México, según datos del Instituto Nacional de Bellas Artes.

Diego Rivera popularizó y dio el atuendo definitivo a La Catrina, que originalmente fue creada por José Guadalupe Posada.

CONTROVERSIAS

La pintura generó una fuerte controversia desde el principio. En su versión original, Ignacio Ramírez “El Nigromante” sostenía un cartel con la frase “Dios no existe”, lo que desató protestas de sectores conservadores y actos de censura. Como resultado, el mural permaneció cubierto durante años, hasta que Rivera accedió a modificar la inscripción por Conferencia en la Academia de Letrán el año de 1836.

Según datos de la Secretaría de Cultura y el INBAL, este mural se realizó originalmente para el comedor del Hotel del Prado. Tras la destrucción del inmueble durante el terremoto de 1985 en la Ciudad de México, la pintura sobrevivió prácticamente intacta y fue rescatada mediante un complejo proceso de ingeniería para trasladarla a su sede actual, el Museo Mural Diego Rivera.