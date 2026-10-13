Sueño hecho realidad: Niña de 5 años ahorró para contratar a Intocable y recibe una sorpresa

Un deseo casi imposible se convirtió en una noche inolvidable para una pequeñita de cinco años de edad, quien se fijó como meta juntar sus ahorros para contratar al grupo Intocable en su fiesta.

Tras la publicación de un video en redes sociales, el cual se viralizó gracias a que los usuarios etiquetaron en un sinfín de ocasiones a la agrupación, el grupo norteño contactó a la madre de la menor para hacer realidad el sueño de la niña.

"¿Oye, mamá, crees que con mis ahorros pueda traer a Intocable a mi cumpleaños?", preguntó la pequeña de nombre Victoria, mientras contabilizaba algunos billetes de 20 pesos.

El video logró obtener 8.9 millones de reproducciones, además de 905 mil me gusta y 7 mil comentarios.

¿Qué hizo el grupo Intocable?

La historia de Victoria, originaria del estado de Jalisco, tomó notoriedad en redes sociales luego de que su madre, Perla, publicara el video de lo acontecido en días previos al cumpleaños de la niña.

Aunque no hicieron una fiesta en la que estuvieran presentes todos los amigos y familiares de la pequeña, la agrupación organizó una sorpresa para que su cumpleaños fuera un día especial.

El equipo del grupo tejano contactó a Perla y propuso coordinar y financiar todos los gastos necesarios para que la niña estuviera en primera fila durante su presentación en la ciudad de Puebla.

Transporte, boletos de avión, hospedaje y hasta alimentación: todo fue cubierto por Intocable para que Victoria disfrutara del evento.

¿Qué pasó durante la presentación de Intocable en Puebla?

La fecha llegó y la familia viajó a dicha ciudad para llevar a Victoria al concierto.

Ya en el recinto, las pantallas proyectaron mensajes de felicitación para Victoria, quien fue recibida de manera especial tanto por la agrupación como por el público.

A mitad de la presentación, Intocable hizo una pausa para expresar su felicidad por la presencia de Victoria y destacar el impacto de su música en las nuevas generaciones.

"De eso se trata; por eso trabajamos, por eso hacemos música, para conectar de esa manera. No puedo decir nada que le gane a la emoción que siento. Es bien bonito cuando sabes que tienes fanáticos niños; eso quiere decir que la música está bien y que lo que hacemos está bien: llega a todas las edades y es el propósito que tenemos", afirmó el vocalista, Ricky Muñoz.