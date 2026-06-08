Sugieren flexibilizar horarios durante el Mundial para reducir estrés laboral

El estrés laboral continúa siendo un desafío importante en México, donde el 51 por ciento de los trabajadores reporta altos niveles de tensión durante su jornada. Ante esta realidad, especialistas recomiendan que las empresas adopten esquemas flexibles durante el Mundial para que los empleados puedan disfrutar de los partidos sin afectar la productividad.

De acuerdo con el Barómetro del Talento 2026 de ManpowerGroup, más de la mitad de los trabajadores mexicanos asegura experimentar elevados niveles de estrés laboral de manera cotidiana.

En este contexto, y con el objetivo de contribuir al bienestar del personal, cada vez más organizaciones consideran implementar medidas que permitan a sus colaboradores seguir los encuentros deportivos sin descuidar las actividades laborales.

Además de evitar ausencias injustificadas, las actividades organizadas en torno al Mundial pueden fortalecer la integración, el sentido de pertenencia y la motivación entre los equipos de trabajo.

Martha Barroso, directora de People & Culture de ManpowerGroup, compartió una serie de recomendaciones para que las empresas aprovechen este evento deportivo como una oportunidad para mejorar la convivencia laboral sin perder de vista los objetivos organizacionales.

Entre las principales sugerencias destaca conocer previamente el nivel de interés de los colaboradores, ya que no todas las personas disfrutan del futbol de la misma manera.

Por ello, recomienda realizar sondeos para identificar qué partidos generan mayor expectativa, qué selecciones siguen los trabajadores y cuál es el formato que prefieren para ver los encuentros, ya sea en pantallas compartidas, mediante streaming individual o con narraciones específicas.

Esta información permite diseñar actividades más incluyentes y acordes con los intereses reales del personal.

Asimismo, se recomienda habilitar espacios y horarios específicos para ver los partidos y fomentar la convivencia. Las empresas pueden instalar pantallas en salas de reuniones, áreas comunes o espacios amplios que faciliten la interacción sin interrumpir las actividades esenciales.

Otra alternativa consiste en flexibilizar los horarios de trabajo o permitir que los empleados sigan los partidos desde su espacio individual o mediante esquemas de trabajo remoto.

Para ello, es fundamental establecer lineamientos claros sobre pausas, horarios, desconexiones temporales y reprogramación de reuniones, a fin de evitar afectaciones en la productividad.

También se pueden impulsar actividades que fortalezcan la identidad y el espíritu de equipo, como permitir el uso de camisetas de selecciones nacionales, decorar oficinas con temática mundialista o colocar banderas y elementos alusivos al torneo.

De igual forma, la organización de quinielas, trivias y concursos puede generar una competencia sana, mejorar la comunicación interna y reforzar el sentido de pertenencia entre los colaboradores.

“La integración laboral sigue siendo uno de los grandes retos tras los cambios en las dinámicas de trabajo registrados en los últimos años. Aprovechar momentos como el Mundial ayuda a fortalecer el clima organizacional, mejorar la colaboración y reforzar la cultura interna”, concluyó Martha Barroso.