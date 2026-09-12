Sujeto agrede a su madre y la deja grave; ocurrió en Durango capital

Una mujer de la tercera edad resultó gravemente lesionada tras ser presuntamente agredida por su propio hijo, en un domicilio de la colonia San José 3, en la ciudad de Durango.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 12 de septiembre, en una vivienda ubicada entre las calles Santa Elisabeth y José María Patoni, donde vecinos solicitaron la intervención de la Policía Municipal debido a que se escuchaban gritos provenientes del interior.

Al arribar los agentes, identificaron que del domicilio salía una cantidad considerable de humo y también escucharon los gritos de una mujer, por lo que procedieron a derribar la puerta para ingresar y auxiliar a las personas que se encontraban dentro.

En el interior localizaron fuego y encontraron a un hombre, identificado como Fernando, quien presuntamente comenzó a lanzar objetos contra los policías, entre ellos un fierro, con el que golpeó en el hombro izquierdo a uno de los elementos.

El individuo también portaba un arma blanca, por lo que los agentes procedieron a someterlo y controlarlo. Ante la presencia de humo, además, ingresaron al baño para descartar que hubiera otra persona afectada o inconsciente.

Durante la intervención localizaron a Josefina Ortega Martínez, una mujer de la tercera edad, quien se encontraba severamente golpeada. Al recuperar el conocimiento, señaló a su propio hijo como el presunto responsable de la agresión y manifestó su intención de proceder legalmente, pues aseguró que no era la primera ocasión en que la atacaba.

Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja Mexicana, delegación Durango, atendieron a la mujer y determinaron que presentaba lesiones de consideración, principalmente en la cabeza y el rostro, por lo que fue trasladada al Hospital General 450 para recibir atención médica.

En tanto, Fernando fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Durango para que se determine su responsabilidad.