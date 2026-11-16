Sin conseguir apoderarse del dinero de la caja registradora, un sujeto que intentó asaltar una farmacia en la zona sur de la ciudad de Durango, optó por llevarse productos del establecimiento, para posteriormente darse a la fuga.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 23:30 horas de este domingo 15 de noviembre, en una sucursal de Farmacias Guadalajara, ubicada sobre el bulevar Domingo Arrieta, a la altura del fraccionamiento SAHOP.

De acuerdo con la información trascendida, el individuo se acercó al mostrador, donde sacó un cuchillo con el que intimidó a la trabajadora del establecimiento, a quien le exigió la entrega del efectivo.

La empleada manifestó que no tenía posibilidad de abrir la caja registradora, situación ante la cual el presunto delincuente decidió sustraer productos, entre ellos chocolates y una caja de pistaches, para después abandonar el negocio.

El individuo fue descrito como de complexión delgada, de aproximadamente 1.70 metros de estatura, quien vestía pantalón de mezclilla azul, sudadera, gorra y cubrebocas negros, además de portar una mochila verde militar.

Elementos de las policías Municipal y Vial acudieron al establecimiento tras el reporte del asalto; sin embargo, el presunto responsable ya se había retirado del lugar, sin que hasta el momento se tenga conocimiento de su captura.