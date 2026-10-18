Sujeto amenazaba con quemar casa de su familia en Durango; ya la había rociado de gasolina

Un hombre fue detenido durante la mañana del sábado 17 de octubre, en la colonia José Martí, de la ciudad de Durango, luego de que presuntamente amenazara con incendiar la vivienda de su familia , además de agredir físicamente a elementos de la Policía Municipal que acudieron para atender un reporte de violencia familiar.

Los hechos se registraron aproximadamente a las 10:30 horas, en un domicilio ubicado en la privada Durango, donde una mujer de 27 años de edad solicitó la intervención de las corporaciones de seguridad, debido al comportamiento agresivo de su hermano, quien aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia tóxica.

De acuerdo con lo manifestado por la reportante, el sujeto comenzó a arrojar gasolina en el interior del inmueble, con la presunta intención de prenderle fuego, situación que generó preocupación entre sus familiares ante el riesgo de que pudiera provocar un incendio.

Al llegar al domicilio, los agentes municipales se entrevistaron con la afectada y posteriormente solicitaron autorización a la madre del señalado, quien manifestó ser propietaria de la vivienda, para ingresar y tratar de controlar la situación. Una vez dentro, localizaron a Ricardo, de 39 años de edad, quien comenzó a comportarse de manera agresiva contra los uniformados.

Durante la intervención, el hombre presuntamente lanzó golpes, patadas y empujones contra los policías, provocando lesiones en la mano izquierda de uno de los agentes, por lo que fue necesario solicitar apoyo de otras unidades para lograr someterlo y evitar que continuara con las agresiones.

Sin embargo, cuando los oficiales intentaban subirlo a la patrulla, el detenido comenzó a lanzar patadas contra los cristales de la unidad, además de amenazar verbalmente a los elementos municipales, a quienes advirtió que lo sucedido no se quedaría así, por lo que los agentes tuvieron que mantener las medidas de control para efectuar su traslado.

Finalmente, Ricardo fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED), por los hechos posiblemente constitutivos de delito, entre ellos las agresiones contra los elementos policiales, mientras que será la autoridad ministerial la encargada de determinar su situación jurídica y las responsabilidades que pudieran derivarse de lo ocurrido.