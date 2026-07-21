Sujeto asalta con cuchillo a un taxista en Durango

Un chofer de taxi fue víctima de un violento asalto la noche de este lunes en la ciudad de Durango, luego de que un pasajero lo amenazó con un cuchillo para despojarlo de su teléfono celular y posteriormente escapar corriendo entre las calles de la colonia Anáhuac.

El reporte fue recibido por las autoridades alrededor de las 20:30 horas, lo que movilizó a elementos de la Policía Investigadora hasta el cruce de las calles Toma de Zacatecas y Tierra y Libertad, en la colonia División del Norte, donde se entrevistaron con el conductor afectado.

El taxista, identificado como Emigdio, explicó que momentos antes circulaba por el cruce de las calles Nicaragua Libre y Organización Democrática, en la colonia Lucio Cabañas, cuando un hombre le hizo la parada para solicitar un servicio.

Según su declaración, el pasajero primero pidió ser llevado a un domicilio ubicado a un costado de Hacienda de Tapias, en la colonia Tlatelolco. Después de descender unos momentos y regresar al vehículo, le solicitó continuar el recorrido hasta la privada Tízoc, cerca de un parque.

Fue en ese sitio donde el supuesto cliente sacó un cuchillo y amenazó al conductor para obligarlo a entregar su teléfono celular, un Motorola color gris. Tras apoderarse del aparato, descendió de la unidad y huyó corriendo con dirección a la calle Tláloc, en la colonia Anáhuac.

La víctima describió al presunto responsable como un hombre de baja estatura, complexión robusta, tez blanca, cejas pobladas, barba cerrada y labios gruesos. Vestía playera de manga corta negra, pantalón negro y zapatos de vestir del mismo color.

Al quedarse sin teléfono, el taxista utilizó un teléfono público para solicitar ayuda al sistema de emergencias.

Elementos de seguridad realizaron recorridos por la zona para tratar de localizar al presunto asaltante, aunque los resultados fueron negativos. El afectado informó que acudiría a la Fiscalía General del Estado para presentar la denuncia correspondiente.