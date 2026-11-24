Una mujer que fue víctima de un robo con violencia durante la noche del lunes en la Zona Centro de la ciudad de Durango persiguió y alcanzó al presunto responsable, a quien logró retener hasta que elementos de la Policía Estatal intervinieron para detenerlo.

El detenido fue identificado como Himbert Omar, de 32 años de edad, con domicilio en el fraccionamiento El Milagro, quien quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado de Durango por la presunta comisión del delito de robo con violencia.

De acuerdo con la información recabada, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 20:30 horas, cuando Laura Daniela caminaba por la privada de las Mariposas, entre las calles Constitución y Juárez, donde fue interceptada por un sujeto que le exigió entregar sus pertenencias.

Según narró la afectada, el individuo sacó de entre sus prendas un machete con el que la amenazó y amagó con agredirla, para posteriormente arrebatarle su bolso de mano y emprender la huida, sin embargo, la mujer decidió seguirlo hasta darle alcance a unos metros del lugar.

Elementos de la Policía Estatal que realizaban recorridos de vigilancia como parte del Operativo Dragón se percataron de que la mujer forcejeaba con el individuo y les hacía señas para solicitar su intervención, por lo que detuvieron la marcha de la patrulla y acudieron en su auxilio.

Durante una revisión al señalado, los agentes encontraron un bolso de color negro de la marca Guess, en cuyo interior había 200 pesos en efectivo y un gafete de identificación del Poder Judicial, además de un machete de aproximadamente 30 centímetros de longitud, objetos que fueron reconocidos por la afectada.

Tras el señalamiento directo de la mujer, los policías aseguraron los objetos y formalizaron la detención de Himbert Omar, quien fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público para determinar su situación legal, teniendo como antecedentes varios ingresos al Cereso, así como se le atribuyen diversos robos en la Zona Centro.