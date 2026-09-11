Sujeto atacó a un hombre con arma blanca en Tlahualilo; pasará casi seis años en prisión

Un hombre fue sentenciado luego de ser encontrado responsable del delito de lesiones calificadas cometido contra un varón en el municipio de Tlahualilo, Durango.

Se trata de de Enrique Rivera Lara, quien deberá pasar casi 6 años en una prisión de Durango.

Los hechos ocurrieron cerca de la medianoche del 1 de agosto de 2025, cuando la víctima se encontraba dentro de una camioneta Nissan Frontier, modelo 2010, estacionada en una gasolinera de dicho municipio.

Según la investigación, Enrique llegó al lugar y con una cruceta rompió el cristal de la ventanilla del lado del copiloto. Posteriormente sacó de entre su ropa un arma blanca, con la cual lesionó al hombre en el brazo derecho, para después darse a la fuga.

La Fiscalía General del Estado de Durango integró la carpeta de investigación con apoyo de elementos de la Policía Investigadora de Delitos y peritos en criminalística, logrando reunir los elementos que permitieron establecer la responsabilidad de Rivera Lara, quien posteriormente fue detenido y presentado ante la autoridad judicial.

Mediante un procedimiento abreviado, el Juez de la causa dictó sentencia condenatoria de cinco años y 10 meses de prisión, además de imponerle el pago de una multa por 46 mil 235 pesos, por su responsabilidad en el delito de lesiones calificadas.