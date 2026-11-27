Una mujer solicitó el apoyo de elementos de la Policía Municipal durante la madrugada de este viernes, luego de que su esposo, presuntamente bajo los efectos del alcohol, comenzara a causar destrozos en el interior de su vivienda.

El hecho de violencia familiar fue reportado aproximadamente a las 02:30 horas del 27 de noviembre, en un domicilio ubicado en la calle Flor de Belém, esquina con Crisantemo, de la colonia La Virgen, en la capital duranguense.

Al llegar al lugar, los policías preventivos se entrevistaron con una mujer de 31 años de edad, quien manifestó que su esposo había comenzado a ingerir bebidas alcohólicas y posteriormente adoptó una conducta agresiva.

Según lo relatado por la afectada, el varón comenzó a ocasionar daños en el interior de la vivienda, situación que motivó la solicitud de auxilio; sin embargo, cuando llegaron los policías, el señalado ya se había retirado del inmueble.

Los elementos de la Policía Municipal orientaron a la mujer sobre el procedimiento que deberá seguir para presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público por los hechos de violencia familiar.