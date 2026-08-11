Sujeto corrió al ver a los PID en Santiago Papasquiaro; traía 14 bolsitas con cristal

Un hombre fue detenido la mañana del lunes en Santiago Papasquiaro, luego de que presuntamente le encontraron entre sus pertenencias 14 pequeñas bolsas con una sustancia con características similares a la droga conocida como cristal.

Los hechos se registraron alrededor de las 10:30 horas sobre la carretera que comunica a Santiago Papasquiaro con Nuevo Ideal, cuando elementos de la Policía Investigadora del Delito realizaban un recorrido por dicha vía.

A la altura de la entrada a El Aguaje observaron a un hombre que caminaba por la carretera y que, al percatarse de la presencia de los agentes, presuntamente mostró una actitud nerviosa y comenzó a correr.

Los policías le marcaron el alto, pero el individuo continuó su camino, por lo que descendieron de la unidad y fueron tras él a pie, hasta conseguir darle alcance algunos metros adelante.

El hombre se identificó como Roberto y posteriormente accedió a una revisión. Fue entonces cuando, según el reporte, encontraron en la bolsa delantera derecha de su pantalón varios envoltorios.

En total fueron aseguradas 14 bolsitas transparentes tipo ziploc, las cuales contenían un polvo blanco semigranulado con características del cristal. También le encontraron 200 pesos en efectivo, repartidos en dos billetes de 100 pesos.

Roberto fue detenido y trasladado a las instalaciones correspondientes, para posteriormente quedar a disposición del Centro de Operaciones Estratégicas (COE), donde se determinará la naturaleza de la sustancia asegurada y se resolverá su situación jurídica.