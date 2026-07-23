Sujeto de 58 años intenta estrangular a su esposa, de 25 años, en Durango

Una mujer ingresó al hospital de la Cruz Roja Mexicana, delegación Durango, para recibir atención médica luego de denunciar que fue víctima de una agresión por parte de su pareja sentimental, en hechos ocurridos durante la madrugada del miércoles.

La lesionada fue identificada como Yareli Alejandra, de 25 años de edad, quien presentó contusiones en el rostro y lesiones en el cuello compatibles con un intento de estrangulamiento . Tras el reporte emitido por el C-5, elementos de la Policía Investigadora del Delito acudieron al nosocomio para tomar conocimiento del caso.

De acuerdo con la información recopilada, alrededor de las 02:00 horas se encontraba en un domicilio de la Zona Centro, de la capital duranguense, en compañía de su pareja, René, de 58 años, cuando ambos comenzaron a discutir.

La mujer señaló que el conflicto inició después de que ella se negara a sostener relaciones sexuales, situación que, presuntamente, provocó que el hombre la golpeara e intentara asfixiarla sujetándola del cuello.

Según su testimonio, momentos después intervino un hermano del presunto agresor, identificado como Denis, quien logró calmar la situación. Una vez que salió del domicilio, Yareli pidió apoyo a una expareja para que la trasladara a la Cruz Roja debido a los dolores que presentaba por los golpes recibidos.

El personal médico le brindó atención por las lesiones, mientras que los agentes investigadores documentaron los hechos e informaron a la víctima sobre su derecho a presentar la denuncia correspondiente ante el Centro de Justicia para las Mujeres.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades que correspondan conforme avance la integración de la carpeta de investigación.