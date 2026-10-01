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EBRIOS

Sujeto ebrio agredió a trabajadores de la Unidad Administrativa de Durango tras pagar multa

Al solicitarle que se retirara y negarse a hacerlo, se pidió apoyo policial.

Sujeto ebrio agredió a trabajadores de la Unidad Administrativa de Durango tras pagar multa

Sujeto ebrio agredió a trabajadores de la Unidad Administrativa de Durango tras pagar multa

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Después de que presuntamente agredió verbalmente a empleados de la Unidad Administrativa municipal, un hombre de 46 años de edad fue detenido tras negarse a retirarse del lugar.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:45 horas del miércoles en la Unidad Administrativa Guadalupe Victoria, ubicada en el fraccionamiento San Ignacio.

De acuerdo con el reporte, el hombre acudió para realizar el pago de una infracción que le habían impuesto durante el día.

El personal de vigilancia señaló que llegó en estado de ebriedad y mantuvo una actitud verbalmente agresiva debido a su inconformidad con el costo de la multa.

Al solicitarle que se retirara y negarse a hacerlo, se pidió apoyo policial.


El hombre quedó detenido por falta administrativa y fue trasladado a la Estación Norte.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: faltas EBRIOS Administrativa, Unidad, hombre, detenido

               

                
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