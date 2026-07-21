Sujeto entró a un Modelorama, pidió un cigarro y decidió asaltar a la encargada; ocurrió en Durango

Un sujeto armado asaltó un Modelorama ubicado en el fraccionamiento Villas de San Francisco, en la ciudad de Durango, donde, tras amenazar a la encargada con una pistola, logró apoderarse del dinero de las ventas para después escapar a pie.

El atraco fue reportado la noche de este lunes al sistema de emergencias 911, lo que movilizó a elementos de las corporaciones de seguridad hasta un establecimiento localizado sobre prolongación Pino Suárez, a la altura del predio Los Arroyos.

Al arribar al lugar, agentes investigadores se entrevistaron con Georgina, empleada del negocio, quien relató que el presunto responsable ingresó simulando ser un cliente y le pidió un cigarro.

Sin embargo, cuando la trabajadora se disponía a atenderlo, el individuo sacó a relucir un arma de fuego que llevaba fajada en la cintura y le advirtió que se trataba de un asalto, exigiéndole que entregara el dinero que había en la caja registradora.

Por temor a que la agrediera, la mujer le entregó alrededor de 800 pesos en efectivo, tras lo cual el delincuente salió del establecimiento y escapó corriendo con dirección al bulevar de la Juventud, aunque en un primer reporte se indicó que también pudo haber tomado rumbo hacia la carretera a México.

La afectada describió al asaltante como un hombre de estatura media, tez morena clara y complexión regular, quien vestía ropa de color negro y llevaba cachucha y cubrebocas, lo que dificultó su identificación.

Tras tomar conocimiento de los hechos, las autoridades realizaron recorridos por el sector para tratar de localizar al responsable, sin obtener resultados positivos. Asimismo, invitaron a la parte afectada a presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para dar seguimiento a la investigación.