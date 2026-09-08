Sujeto es sentenciado a más de 19 años de prisión por pederastia agravada en Durango

Una pena de 19 años, dos meses y 14 días de prisión fue impuesta a Omar García Federal, tras ser declarado responsable del delito de pederastia agravada cometido en perjuicio de una adolescente de identidad reservada.

La Fiscalía General del Estado informó que la sentencia fue obtenida por la Agente del Ministerio Público adscrita al Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes, luego de presentar ante el Juez encargado del caso todos los elementos de prueba relacionados con la acusación.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron en noviembre de 2024, cuando el ahora sentenciado se encontraba en un asentamiento del estado de Durango y realizó actos de carácter sexual en perjuicio de la adolescente.

El caso fue resuelto mediante un procedimiento abreviado, en el que el Juez de la causa dictó sentencia condenatoria contra García Federal.