Sujeto fue sentenciado por 'toquetear' a adolescente en Durango

Un juez dictó sentencia condenatoria de cinco años y cuatro meses de prisión contra Gonzalo Almanza Neri, tras encontrarlo responsable del delito de abuso sexual agravado en perjuicio de una adolescente en Durango.

De acuerdo con la carpeta de investigación integrada por la Fiscalía General del Estado de Durango, los hechos ocurrieron en junio de 2024, cuando el ahora sentenciado realizó actos de carácter sexual consistentes en tocamientos contra la víctima, vulnerando su integridad y seguridad.

Tras las indagatorias, fue detenido y presentado ante un Juez de Control y Enjuiciamiento.

El caso se resolvió mediante un procedimiento abreviado, en el que la autoridad judicial determinó imponer la pena privativa de la libertad, además del pago de una multa por 41 mil 690 pesos.

Tras esta resolución, la Fiscalía estatal informó que se mantiene el seguimiento de delitos que atentan contra la seguridad sexual de niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de evitar impunidad en este tipo de casos.