Sujeto golpea a adolescente y la despoja de celular y dinero; ocurrió en poblado de Durango

Una adolescente de 15 años de edad fue víctima de un robo con violencia la noche de este lunes en el poblado La Campana, cerca de la ciudad de Durango, donde además resultó agredida físicamente por el presunto responsable.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:30 horas, cuando la menor se encontraba en el exterior de su domicilio y fue interceptada por un hombre que, según lo señalado por familiares, se encontraba bajo los efectos del alcohol.

De acuerdo con los datos recabados en el lugar, el sujeto se acercó a la joven y comenzó a agredirla físicamente antes de despojarla de un teléfono celular Samsung de color azul claro y de cinco mil pesos en efectivo.

Tras cometer el robo, el individuo abandonó el sitio con rumbo desconocido, mientras familiares solicitaron apoyo a través de los números de emergencia.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron al lugar para entrevistarse con la madre de la menor, quien proporcionó información sobre la identidad del presunto agresor.

La mujer dijo que el señalado es su expareja sentimental, identificado como José Guadalupe, quien presuntamente fue el responsable de la agresión y del robo cometido contra su hija.

Durante la atención del caso se realizaron las primeras diligencias de investigación y se orientó a la parte afectada sobre los procedimientos legales para formalizar la denuncia correspondiente ante la autoridad ministerial.

Las autoridades continúan con las indagatorias para localizar al presunto responsable y esclarecer completamente los hechos ocurridos en esa comunidad de la capital duranguense.