Una mujer solicitó la intervención de elementos de la Policía Municipal durante la mañana de este viernes, luego de denunciar que fue agredida físicamente por su pareja sentimental, quien abandonó el domicilio tras percatarse de que había solicitado ayuda.

El reporte de violencia familiar se recibió aproximadamente a las 07:15 horas del 27 de noviembre, en una vivienda ubicada en la calle 23 de Mayo, entre Revolución y Reforma, de la colonia Primero de Mayo, en la capital duranguense.

Al arribar al lugar, los policías preventivos entrevistaron a una mujer de 40 años de edad, de oficio pepenadora, quien manifestó que su pareja sentimental consume drogas y la agrede físicamente.

Ante dicha situación, la afectada decidió comunicarse al número de emergencias 911, acción de la que se percató el presunto agresor, quien salió de la vivienda, no sin antes amenazar a la mujer con regresar.

Los elementos de la Policía Municipal orientaron a la afectada para que, en caso de que el sujeto regresara al domicilio, solicitara nuevamente el apoyo de la corporación para proceder con su detención.