Justicia

VIOLENCIA FAMILIAR

Sujeto golpea en el abdomen a su pareja embarazada; ocurrió en Río Dorado

Al llegar los policías al lugar del reporte, el sujeto había escapado.

Sujeto golpea en el abdomen a su pareja embarazada; ocurrió en Río Dorado

Sujeto golpea en el abdomen a su pareja embarazada; ocurrió en Río Dorado

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Una joven, con tres meses de embarazo, solicitó ayuda durante la madrugada de este miércoles luego de señalar que su pareja presuntamente la golpeó en el abdomen, en un domicilio del fraccionamiento Río Dorado, de la ciudad de Durango.

El reporte por violencia familiar se recibió aproximadamente a las 00:30 horas del 23 de septiembre, por lo que elementos de la Policía Municipal acudieron a un departamento ubicado sobre la calle Río Tunal, cerca de Río Piaxtla.

Al llegar, los agentes se entrevistaron con la afectada, identificada como Itzel Priscila, quien manifestó que momentos antes había tenido problemas con su pareja, Enry Rubén, de 28 años, y que durante el conflicto este presuntamente la agredió físicamente con un golpe en el estómago.

Debido a que la joven informó que tiene aproximadamente tres meses de embarazo, los policías solicitaron el apoyo de paramédicos para que fuera valorada y se descartaran posibles complicaciones derivadas de la agresión.

El hombre señalado ya no se encontraba en el domicilio cuando llegaron los elementos municipales, por lo que no fue detenido. A la afectada se le proporcionó orientación sobre los pasos a seguir para presentar la denuncia correspondiente ante la autoridad competente.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: VIOLENCIA FAMILIAR elementos, pareja, meses, embarazo,

               

                
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