Sujeto golpea por la espalda a mujer para robar su mochila y celular, en Durango

Una mujer de 32 años de edad fue víctima de un robo con violencia la noche del jueves en el ejido Cristóbal Colón, perteneciente al municipio de Durango, donde un sujeto la golpeó para despojarla de sus pertenencias.

Fue aproximadamente a las 22:00 horas del jueves 13 de agosto cuando Rafael solicitó apoyo a través del número de emergencias, señalando que su novia acababa de ser asaltada.

De acuerdo con lo manifestado por el reportante, la mujer se encontraba en las inmediaciones de las calles La Niña y Haití, cerca de la telesecundaria de dicha comunidad, cuando fue sorprendida por un individuo.

El presunto ladrón se aproximó por la espalda y golpeó a la víctima, quien además recibió un impacto en la cabeza, para posteriormente quitarle una mochila y su teléfono celular.

Tras la agresión, la mujer comenzó a sentirse mal debido a los golpes recibidos, situación que fue informada al momento de solicitar la presencia de las autoridades.

El reporte fue canalizado a las corporaciones de seguridad, cuyos elementos se trasladaron hasta el ejido Cristóbal Colón; sin embargo, al llegar, no lograron ubicar el domicilio señalado inicialmente.

Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes con el fin de esclarecer el hecho.