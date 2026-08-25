Sujeto herido con arma blanca intenta agredir a otro joven, en fraccionamiento Los Arbolitos II

Un joven que presentaba una lesión aparentemente provocada con arma blanca fue reportado durante la madrugada de este martes en el fraccionamiento Los Arbolitos II, de la ciudad de Durango, donde además habría intentado atacar a otra persona.

El hecho fue reportado aproximadamente a las 05:45 horas de este 25 de agosto, en un domicilio ubicado en la calle Olmo, cerca de avenida Constelaciones.

Según la información recopilada, una mujer identificada como Alison solicitó la presencia de las autoridades debido a que en el lugar se encontraba un joven que presentaba una herida cerca del pecho.

La reportante indicó que el muchacho llevaba consigo un cuchillo y presuntamente intentaba lesionar a otro joven que también se encontraba en el sitio, por lo que pidió la intervención de los cuerpos de seguridad.

Asimismo, señaló que la persona agresiva aparentemente se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia , situación que habría provocado preocupación entre quienes se encontraban en el domicilio.

Pese a la lesión que presentaba, se informó que no requería atención médica, pues aparentemente se trataba únicamente de una herida superficial.

El reporte fue canalizado a las corporaciones correspondientes para atender la situación y evitar una nueva agresión.