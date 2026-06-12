Sujeto insultaba a cuanto se le ponía enfrente; fue detenido en Dolores del Río

Un hombre fue detenido por elementos de seguridad pública luego de ser señalado por alterar el orden e insultar a peatones en plena Zona Centro de la ciudad de Durango.

Los hechos ocurrieron cerca de las 18:30 horas del pasado 11 de junio, sobre el bulevar Dolores del Río, frente al Mercado Venegas, entre las calles Privada Canelas y Zarco, sitio donde comerciantes y transeúntes solicitaron la presencia de las autoridades

De acuerdo con el reporte oficial, agentes que realizaban recorridos de vigilancia y prevención del delito fueron alertados por una mujer identificada como Angélica Yanet, de 41 años de edad y comerciante del sector, quien señaló a un sujeto que presuntamente estaba causando molestias en el lugar.

Al arribar, los policías localizaron a un masculino que dijo llamarse José Luis "N", de 38 años, de oficio albañil y con domicilio en el fraccionamiento Viñedos II, quien presuntamente lanzaba insultos y realizaba ademanes obscenos contra las personas que pasaban por la zona.

Ante la situación, los agentes aseguraron al señalado, quien continuaba alterando el orden público al momento de la intervención policial.

Finalmente, el hombre fue trasladado a la Estación Norte, donde quedó a disposición del juez cívico en turno para que se determine su situación por las faltas administrativas cometidas.