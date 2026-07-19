Sujeto intenta asaltar tienda en Durango; clientes intervienen y someten al presunto

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Municipal luego de ser señalado por su presunta participación en un intento de robo con violencia ocurrido la tarde del sábado en un negocio ubicado en la colonia Ampliación Arroyo Seco, de la ciudad de Durango.

Los hechos se registraron alrededor de las 19:30 horas, cuando los agentes recibieron el reporte de una tentativa de asalto en un establecimiento localizado sobre prolongación Francisco Primo de Verdad, a la altura de la panadería Gilaldita.

Al llegar al sitio, la afectada relató que un sujeto la amenazó con un cuchillo y la sujetó de la mano izquierda con la intención de despojarla de sus pertenencias.

De acuerdo con la denunciante, identificada como Telma, de 32 años de edad, la situación cambió cuando un cliente ingresó al lugar y acudió en su ayuda . Instantes después, varios vecinos intervinieron y lograron rodear al presunto agresor para impedir que escapara.

Los oficiales procedieron al aseguramiento de quien fue identificado como Joel, de 25 años de edad, para posteriormente ponerlo a disposición de la autoridad competente, a fin de que se determine su situación jurídica por la presunta responsabilidad que le resulte.

La Fiscalía General del Estado de Durango será la encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente y dar seguimiento al caso, con base en la denuncia presentada por la víctima y las pruebas recabadas durante la intervención policial.