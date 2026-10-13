Sujeto intenta golpear a su madre, de 77 años, en la Rosas del Tepeyac

Una mujer de la tercera edad solicitó la intervención de las autoridades durante la noche del lunes 12 de octubre, en la ciudad de Durango, luego de que su propio hijo presuntamente intentara agredirla físicamente en su domicilio , para después escapar antes de la llegada de los elementos de seguridad.

Los hechos se registraron aproximadamente a las 21:45 horas, en una vivienda ubicada en la calle Cuitláhuac, cerca de la Peatonal Sacrificio, en la colonia Rosas del Tepeyac, donde se reportó un caso de violencia familiar.

Tras recibir el llamado de auxilio, elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP) acudieron al lugar, donde se entrevistaron con María Estela, de 77 años de edad, quien explicó lo sucedido.

De acuerdo con la declaración de la afectada, su hijo, quien presuntamente presenta problemas de adicción, comenzó a comportarse de manera agresiva mientras se encontraba en el domicilio, situación que provocó temor en la mujer.

La adulta mayor manifestó que su hijo intentó golpearla, por lo que fue necesario solicitar la presencia de las autoridades para evitar que la situación terminara en una agresión física.

Sin embargo, antes de que los agentes municipales llegaran a la vivienda, el señalado abandonó el lugar y escapó con rumbo desconocido, por lo que los policías realizaron recorridos de búsqueda por las calles cercanas.

Pese al operativo realizado en los alrededores de la colonia Rosas del Tepeyac, los elementos no lograron localizar al presunto agresor, por lo que informaron lo sucedido a la central de radio. Hasta el momento del reporte no se tenía conocimiento de alguna detención relacionada con estos hechos.