Sujeto intentó robar suplementos alimenticios en tienda de autoservicio de salida a Mezquital

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Municipal luego de ser señalado por el presunto robo de suplementos alimenticios en una tienda de autoservicio ubicada sobre la carretera al Mezquital, en el residencial Santa Teresa, al sur de la ciudad de Durango.

El incidente ocurrió alrededor de las 12:30 horas de este martes, cuando personal de seguridad de la sucursal Alsuper Mezquital solicitó el apoyo de las autoridades tras retener a un cliente que presuntamente intentó salir del establecimiento sin pagar mercancía.

De acuerdo con el informe policial, el subjefe de Prevención de Pérdidas del negocio informó que mientras realizaba recorridos de vigilancia en el área de farmacia observó a un hombre tomar dos frascos de suplementos alimenticios.

Según el reporte, el señalado abrió los envases y vació las cápsulas en los bolsillos de su pantalón, para posteriormente continuar su recorrido por la tienda y dirigirse hacia la salida, rebasando las cajas registradoras sin efectuar el pago correspondiente.

Al ser interceptado por el personal de seguridad, el hombre reconoció que llevaba las pastillas ocultas entre su ropa, por lo que fue retenido en el lugar mientras arribaban los elementos preventivos para hacerse cargo de la situación.

El presunto responsable fue identificado como Herminio, de 32 años de edad, con domicilio en la localidad José María Pino Suárez, quien quedó bajo custodia policial para ser puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Será el Agente del Ministerio Público quien determine la situación legal del detenido y la responsabilidad que pudiera derivarse por el presunto delito de robo a negocio, una vez integrados los datos correspondientes a la carpeta de investigación.