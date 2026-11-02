Sujeto lanza envases de aderezos contra empleada de puesto de burros en barrio del Calvario

Un hombre fue detenido durante la madrugada de este lunes en el barrio del Calvario, de la ciudad de Durango, luego de que presuntamente agrediera a una trabajadora de un establecimiento de venta de burros, a quien le arrojó varios envases de aderezos, situación que motivó la intervención de elementos de la Policía Municipal.

El detenido fue identificado como Raúl, de 32 años de edad, con domicilio en el fraccionamiento Real del Mezquital, quien fue señalado por alterar el orden público en las inmediaciones de un negocio de comida ubicado sobre la calle Florida.

De acuerdo con el reporte de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 02:15 horas del lunes 2 de noviembre, cuando se solicitó la presencia de los agentes municipales en la calle Florida, entre Nogal e Independencia, cerca del bar Juan Matador.

Al arribar al lugar, los uniformados fueron informados de que un hombre había lanzado varios recipientes de aderezos contra una empleada de un establecimiento dedicado a la venta de burros, por lo que procedieron a ubicar a la persona señalada para intervenir ante la situación.

Tras identificar a Raúl como el presunto responsable de los hechos, los elementos municipales procedieron a su detención por alterar el orden público, para posteriormente trasladarlo a bordo de una patrulla de la corporación a las instalaciones correspondientes.

Finalmente, el hombre quedó a disposición de la autoridad cívica municipal, encargada de determinar la sanción correspondiente por la falta administrativa. En el reporte no se precisó si la trabajadora sufrió alguna lesión a consecuencia de los objetos que le fueron arrojados.