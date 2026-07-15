Sujeto le arrebata el celular a una adolescente, en pleno Centro de Durango

Una menor de edad, fue víctima de un robo la mañana de este martes en la Zona Centro de la ciudad de Durango, luego de que un sujeto que circulaba en bicicleta presuntamente le arrebatara su teléfono celular y escapara antes de que pudiera ser alcanzado.

El reporte fue realizado al sistema de emergencias poco antes del mediodía, lo que movilizó a elementos de la Policía Investigadora de Delitos hacia un inmueble ubicado sobre la calle Pereyra, donde se entrevistaron con la abuela de la afectada.

La denunciante relató que su nieta, identificada con las iniciales A.V.F.S., se encontraba sentada en el escalón de un negocio cuando un hombre que circulaba sobre la banqueta a bordo de una bicicleta se acercó repentinamente y le arrebató el teléfono de las manos.

De acuerdo con la descripción proporcionada, el presunto responsable es un hombre de complexión delgada, tez blanca y ojos azules, quien vestía playera negra, pantalón de mezclilla, gorra y mochila del mismo color. Tras cometer el robo, huyó por la calle Pereyra con rumbo desconocido.

El aparato sustraído es un teléfono celular marca Realme Note 70, color dorado, que contaba con una funda transparente y un distintivo en forma de sirena, características que fueron aportadas a las autoridades para facilitar su identificación.

Los agentes investigadores orientaron a la familia sobre el procedimiento para presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público, a fin de que se inicien las investigaciones correspondientes y se dé seguimiento al caso.

Hasta el momento no se ha informado sobre la localización del presunto responsable ni del teléfono robado, por lo que la Fiscalía General del Estado mantiene abierta la carpeta de investigación para esclarecer los hechos.