Sujeto le mete 4 tiros a su esposa tras discusión en Durango; víctima está grave

Una mujer se debate entre la vida y la muerte luego de ser atacada a balazos presuntamente por su esposo durante la madrugada de este viernes en un domicilio del fraccionamiento Domingo Arrieta, en la ciudad de Durango. El presunto agresor fue detenido por elementos de la Policía Estatal y quedó a disposición de las autoridades competentes.

El reporte inicial se recibió alrededor de las 03:00 horas, cuando vecinos solicitaron la presencia de las corporaciones de emergencia al escuchar detonaciones de arma de fuego, seguidas de los gritos de un hombre y una mujer en una vivienda ubicada sobre la calle Pedro Ávila Nevárez, casi esquina con General Ismael Lares.

Al arribar al lugar, los cuerpos de auxilio, localizaron lesionada a quien fue identificada como Juana Quiñónez Montenegro, de 61 años de edad. Técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente la trasladaron de emergencia al Hospital del ISSSTE, donde su estado de salud fue reportado como delicado.

De acuerdo con el diagnóstico preliminar, la mujer presentaba cuatro impactos de bala: una herida con entrada y salida en la pierna derecha, otra con entrada y salida en el hombro derecho, además de un impacto con orificio de entrada en el cuello y otro más en el pecho, lesiones que ponen en riesgo su vida.

Las primeras investigaciones establecen que momentos antes del ataque la víctima sostuvo una discusión con su esposo, identificado como José Antonio, de 72 años de edad . Presuntamente, durante el altercado, el hombre sacó una pistola calibre .45 y disparó en repetidas ocasiones contra la mujer.

Elementos de la Policía Estatal implementaron un operativo en el lugar y lograron la detención del señalado, quien fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público. La Fiscalía General del Estado integrará la carpeta de investigación correspondiente por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer completamente los hechos y determinar la situación legal del detenido, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado de Durango recabó indicios en la escena y entrevistas con testigos como parte de las diligencias. La víctima permanece hospitalizada bajo atención médica especializada debido a la gravedad de las lesiones sufridas.